U najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani Zaporižje izbio je požar, priopćio je gradonačelnik obližnjeg grada Energodara.

Kao rezultat kontinuiranog neprijateljskog granatiranja zgrada i jedinica najveće nuklearne elektrane u Europi, nuklearka Zaporižje gori", rekao je gradonačelnik Energodara Dmitro Orlov na svom Telegram kanalu, nazvavši to prijetnjom svjetskoj sigurnosti. Detalje nije iznosio. Vatrogasci zbog granatiranja ne mogu gasiti požar.

Orlov je snimio kratku videoporuku koju je podijelio s više lokalnih ukrajinskih medija, pozivajući ruske vojnike da odmah prestanu granatirati postrojenje.

⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling of the #Zaporizhzhia NPP pic.twitter.com/ZNLX4pZeXI

Screenshot of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant live cam in the last 5 minutes . pic.twitter.com/boOuamsg6j