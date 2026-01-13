VIDEO Šokantne snimke otkrile što Rusi rade vojnicima iz Afrike, za jednog zavezali minu: "Koristit ću te kao otvarač za konzerve!"

Rusija je optužena da je afričkom plaćeniku privezala nagaznu minu na prsa i naredila mu da trči kroz ničiju zemlju i napadne ukrajinske snage.

Na videu, za koji se tvrdi da prikazuje pripreme za napad, vidi se plaćenik kojeg provode kroz rov i zatim mu naređuju da juriša na Ukrajince. Jedan Rus pritom ga rasistički vrijeđa govoreći novaku da će ga koristiti kao "otvarač za konzerve", koji će se raznijeti da bi otvorio neprijateljski bunker.

Russians strapped an anti-tank mine to an African and turned him into a “kamikaze”.

“You’re coal. Now you’ll run across the field. Go!” pic.twitter.com/R3V3MKtPJt — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) January 9, 2026

Oleksandr Ščerba, ukrajinski veleposlanik u Južnoj Africi, rekao je da Rusija koristi Afrikance kao topovsko meso. Smatra se da su tisuće Afrikanaca namamljene na bojišnicu, bilo pod lažnim izgovorima ili uz obećanja velikih plaća.

Snimke plaćenika

Drugi video, objavljen u nedjelju, navodno prikazuje skupinu novih afričkih plaćenika u snijegom prekrivenoj šumi kako pjevaju pjesme na svom jeziku. Ruski vojnik koji snima kaže: "Pogledajte koliko ima potrošnih."

Smijući se raspjevanim vojnicima, dodaje da će drukčije pjevati kada budu raspoređeni na bojišnicu.

‼️Guys, tag African ambassadors in your countries under this post.

They should be reporting this back to their centres (HQ) and running serious awareness campaigns.



Russia is openly recruiting Africans as mercenaries and calling them “disposables.” Cannon fodder.



There is… pic.twitter.com/gaVm8SKBUP — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 11, 2026

Ščerba je za The Telegraph rekao da je nedavni skandal, u kojem su članovi jedne južnoafričke političke stranke s bliskim vezama s Moskvom bili prisiljeni sudjelovati u borbama, pokazao da Kremlj ne mari za svoje saveznike.

"Mogu postojati svakakve ofenzive na afričkom kontinentu, ali kad Afrikanac dođe u ovaj rat, on postaje samo topovsko meso", ustvrdio je te dodao da skandal pokazuje da Rusija "na Afriku gleda imperijalnim očima".

Na prijevaru odvedeni u rat

Južnu Afriku zaokupio je slučaj 17 muškaraca koje je Duduzile Zume-Sambudle, kći osramoćenoga bivšeg predsjednika Jacoba Zume, navodno namamila u Rusiju na obuku za tjelohranitelje.

Muškarci su novinarima rekli da su mislili kako će se potom vratiti i raditi u zaštitnoj jedinici Zumine stranke Mkhonto Wesizwe. Umjesto toga, natjerani su da potpišu vojne ugovore, poslani na prvu liniju bojišta i ondje se još nalaze.

Zuma-Sambudla tvrdi da je mislila kako muškarci prolaze samo neborbenu paravojnu obuku. Ne postoje naznake da je njezin otac bio svjestan ili uključen u bilo kakav pokušaj obmane.

Mnogo je prevarenih

Kenijska vlada utvrdila je da najmanje 82 Kenijaca sudjeluje u ratu u Ukrajini. Još jedna tipična priča je ona Richarda Kanua, koji je više od 10 godina služio u vojsci Sijera Leonea, a onda je potražio posao u Sankt Peterburgu.

Rekao je da se prijavio za posao, ali da nije znao da je potpisao ugovor za pridruživanje ruskoj vojsci sve dok nije stigao u bazu u Rostovu na Donu, nedaleko od Ukrajine. Sada je ratni zarobljenik.

Ščerba je ustvrdio da nitko komu je obećana velika zarada taj novac neće vidjeti.

"Postoji mnogo načina na koje vas Rusi mogu prevariti i izvući vam novac", rekao je te napomenuo da očekivani životni vijek novih regruta na prvoj liniji često iznosi samo oko 72 sata.

"Čak i ako ovo preživite i čak i ako na kraju bude ikakvog novca, to neće biti pošteno zarađen novac. Borit ćete se na strani agresora, na strani kolonijalne sile", zaključio je.