VIDEO Poharala ih snježna oluja, među poginulima 22 djece: Uništene kuće, naselja bez struje

Među poginulima je 22-oje djece, od kojih su mnogi zarobljeni u klizištima koja su zatrpala njihove domove, priopćile su vlasti za upravljanje katastrofama. Ekstremni vremenski uvjeti pogodili su sjeverne i zapadne regije Pakistana, zakrčivši ceste i oštetivši stotine kuća.

Mushtaq Ali Shah, bivši direktor meteorološkog odjela zemlje, pripisao je neobične uvjete klimatskim promjenama. Dodao je da oluja s laganom tučom koja traje nekoliko trenutaka ne bi bila toliko iznenađujuća, ali je neuobičajeno da traje više od 30 minuta.

Hajit Shah, stanovnik okruga Kirk u sjeverozapadnoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, rekao je da je snijeg u svom susjedstvu doživio samo jednom.

🚨 Latest: Extreme cold in #Skardu, #Pakistan, Runway covered with snow..

Current temperature -12°C Snowfall at the world's highest airport due to several feet of snow at Skardu Airport, the runway has also been completely blocked, due to which air operations have been… pic.twitter.com/fysq31TerK