VIDEO Snažna oluja poharala mediteransku zemlju: Valovi nosili sve pred sobom, poznati otok zabijelio snijeg

Većina regija u Španjolskoj bila je pod narančastim upozorenjem zbog snježnih padalina, jer su snijeg, vjetar i kiša ometali svakodnevni život. Oluja sa snijegom, vjetrom i kišom pogodila je zemlju poremetivši promet na mnogim cestama diljem gotovo cijele zemlje.

A storm #wave blows away gawkers on the seafront in the city of #Santander ( #Spain , #Cantabria , February 25, 2024). 📌Watch now the International online forum. Global crisis. The Responsibility. 📌International online forum "Global crisis. There is a way out" pic.twitter.com/GIHgMlh01e

Za sve regije osim Extremadure u posljednjih je nekoliko sati stavljen žuti ili narančasti meteo alarm, izvijestio je Euronews. Narančasto upozorenje za snježne padaline aktivirano je u Kantabriji, Pirinejima i Galiciji. U Kantabriji se na njenih 800 metara nadmorske visine očekuju nakupine snijega do 15 cm.

Snow storm hits the Mediterranean island of Mallorca, Spain in late February



It's not often we see snow in Mallorca, but we hope that is the last of Winter in Mallorca and we can look forward to Spring!https://t.co/ALCPeWBWsO