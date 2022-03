Šesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. Emotivni prizori obilaze svijet, a na današnjoj press konferenciji ukrajinska novinarka je emotivnim i dramatičnim istupom

Na konferenciji za medije u Varšavi, ukrajinska novinarka je kroz par emotivnih pitanja potresla i britanskog premijera Borisa Johnsona. Njezin govor širi se društvenim mrežama.

''NATO se ne želi braniti jer se NATO boji Trećeg svjetskog rata, ali on je već počeo i tamo su ukrajinska djeca ta koja preuzimaju udarac'', istaknula je ukrajinska novinarka Daria Kaleniuk.

