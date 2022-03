U noći s ponedjeljka na utorak nepregledna kolona ruske vojske, u kojoj je veliki broj oklopnih vozila, napredovala je prema Kijevu. Robert Barić, vojni analitičar, objašnjava zbog čega baš sad i zašto ih je toliko.

"Rusi su od subote do danas imali operativnu pauzu, sad konsolidiraju snage i pripremaju se za klasično vojno djelovanje na sjeveru", objašnjava Robert Barić, vojni stručnjak i docent na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti.

Veliki vojni konvoj s tenkovima, drugim oklopnim i teretnim vozilima dug je više od 60 kilometara, sugeriraju američki izvori. Konvoj je neometano napredovao prema Kijevu, a Barić objašnjava zbog čega upravo sad Putin pojačava svoje snage.

"Rusi su svoj napad započeli s oko 30 posto snaga koje su koncentrirane oko Kijeva. Sad su došli na 60 i više posto. Te postrojbe nisu nikakva tajna, one su se još u subotu zaustavile između Harkiva i Kijeva, duž autoputa", objašnjava Barić.

Dosad se u napadima na Kijev nisu koristile teške oklopne postrojbe, no sad će se to očito promijeniti dolaskom ovih snaga sjeverozapadno od Kijeva. Iako se može činiti neobičnim to što se konvoj kretao Ukrajinom uglavnom neometano, Barić kaže da tu nema ničeg čudnog.

"Kako ga Ukrajinci uopće mogu napasti? To je veliki problem. Oni zapravo nemaju sposobnost za takvo nešto, dosad su ispalili nekoliko projektila na zračnu bazu u Rusiji", kaže Barić.

Pregovori s figom u džepu

Kako je ruski konvoj krenuo praktički po završetku prve runde pregovora ruske i ukrajinske snage, nakon kojih je objavljeno tek da će se oni uskoro nastaviti, logično se i zapitati koliko je realno očekivati da oni rezultiraju prekidom rata. Ni Barić nije optimist po tom pitanju.

"Ovi su pregovori samo razvlačenje jer Rusi neće htjeti ozbiljno pregovarati dok ne postignu značajan vojni uspjeh. To, međutim, ne mora biti zauzimanje Kijeva, nego i ostvarivanje ciljeva na jugu, gdje su Ukrajinci u sve težem položaju. Rusi napreduju prema Dnjipru, Mariupolj je u okruženju. Ako se oni spoje, onda ostaje velika koncentracija ukrajinskih snaga u Donbasu, koje su trenutno ukopane i kojima prijeti ili uništenje ili povlačenje. Vidite, u Donbasu se od početka invazije praktički ništa nije napadalo", kaže Barić.

Prema njegovoj ocjeni, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pogriješio što još prije desetak dana nije napravio opću mobilizaciju i raspored. "To je ogroman ekonomski korak, ali sad se više nema što razmišljati o ekonomiji. Zbog tog kašnjenja Putin je i mogao povlačiti vojsku kako je htio", kaže Barić.

Što se pak tiče Putinove prijetnje nuklearnim naoružanjem, Barić smatra da se zasad radi samo o prijetnji kojom Putin protivnike podsjeća da ne mogu baš raditi što žele.

Iako se već danima ratuje, dosad još uvijek nije posve jasan cilj ruske invazije na Ukrajinu. Barić kaže da je Putin otišao predaleko te da sad mora neutralizirati Ukrajinu. "To ne znači okupaciju zemlje. Priča se da bi Ukrajina trebala potpisati ugovor o integraciji, sličan onome koji je Bjelorusija potpisala s Moskvom još 1999. godine, a koji je Lukašenko tek sad morao aktivirati. Prema tom ugovoru, zemlja ostaje nezavisna, ali sve što se tiče vanjske odluke donosi Moskva. Mislim da je to cilj, a ne zauzimanje cijele Ukrajine", kaže Barić.

Na pitanje o mogućnosti da se rat proširi i na druge zemlje i, konačno, da se u sukob izravno uključi i NATO, pa samim tim i Hrvatska, Barić odmahuje rukom. "Zaboravite NATO. Biden je otvoreno rekao - nema šanse. Jasno mu je da bi to onda značilo rat s Rusijom, a to NATO nipošto ne želi", vjeruje Barić.