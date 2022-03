"Bombardiramo sve gradove, ciljamo i civile. Zovu nas fašistima", napisao je ruski vojnik svojoj majci prije nego što je poginuo na frontu. Poruke su pročitane na izvanrednoj sjednici Opće skupštine UN-a.

Ukrajinski veleposlanik u UN-u Sergej Kislicija na izvanrednoj sjednici Opće skupštine UN-a pročitao je SMS poruke koje je jedan ruski vojnik slao majci prije nego što je poginuo u Ukrajini.

Majka je sina preko SMS poruka pitala može li mu poslati paket jer bi to želio njegov otac i je li zaista na vojnim vježbama.

No, sin joj odgovara da nije na vojnim vježbama, a zatim opisuje gdje se nalazi:

"Mama, ja sam u Ukrajini, ovdje bjesni strašan rat, bojim se, bombardiramo sve gradove, ciljamo i civile. Rekli su da će nam poželjeti dobrodošlicu, a oni se bacaju pod naše tenkove, pod kotače vozila. Ne daju nam da prođemo. Zovu nas fašistima. Mama, ovo je strašno", pročitao je veleposlanik, javlja Daily Mail.

Ukrainian Ambassador to the @UN @SergiyKyslytsya reads text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed.⁰



"Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities...even targeting civilians." pic.twitter.com/kbWYZfbSpE