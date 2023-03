Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s čečenskim vođom Ramzanom Kadirovim kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini.

Tijekom susreta Ramzan Kadirov je Vladimiru Putinu poručio da čečenski borci "uspješno služe u području posebne vojne operacije" te da ispunjavaju sve zapovijedi do pobjede.

Nakon toga Putin je rekao Kadirovu da zahvali čečenskim vojnicima koji se bore u Ukrajini.

Putin se nedavno sastao s Kadirovim sinom Ahmatom, predsjednikom Savjeta regionalnog ogranka Sveruskog javno-državnog omladinskog pokreta "Pokret prvih" Čečenske Republike.

Kadirov izvan sebe, ukrali mu omiljenog pastuha: "I što sada reći o ljudskim pravima na Zapadu"

Vođa Čečena ima novi plan: "Ozbiljno planiram konkurirati dragom bratu. Mislim da ću uspjeti"

U posljednje vrijeme bilo je puno špekulacija da je Kadirov ozbiljno bolestan. Od početka ožujka kruže informacije da je Kadirov u vrlo lošem fizičkom stanju, najvjerojatnije zbog problema s bubrezima i da je u međuvremenu postao ovisan o nekim lijekovima.

Chechnya’s Ramzan Kadyrov is visiting Putin in Moscow for the first time since early February last year, before the invasion of Ukraine.



His eldest son Akhmat, 17, had a highly unusual one-on-one with Putin earlier this month – fueling speculation about Ramzan’s future pic.twitter.com/wMLqmvkbSj