Ruski diplomat Dmitrij Poljanski u intervjuu je poručio da Rusija spašava ukrajinsku djecu i da je to sve samo urota protiv Rusije.

Zamjenik ruskog ambasadora pri UN-u Dmitrij Poljanski u intervjuu za Sky News poručio je da Rusija nije krala djecu, nego ih spašava.

Novinar ga je upitao da prokomentira slučaj petnaestero ukrajinske djece koja su odvedena u Rusiju protiv svoje volje, a Poljanski je rekao da je to samo još jedno blaćenje, još jedna kampanja protiv Rusije i da se djeca u ratu iskorištavaju protiv Rusije.

Russia's deputy ambassador to the UN @Dpol_un says his country has been "accused of stealing children, but in fact we are saving children".



Fifteen Ukrainian orphans have told Sky News they were taken to Russia against their will.https://t.co/42ASRJNIdh



📺 Sky 501 / YouTube pic.twitter.com/Nz458gFd2g