VIDEO Brutalan ruski napad izazvao ogroman požar: "Poginulo je troje djece, među njima i beba od šest mjeseci"

Sedmero ljudi je poginulo, među kojima troje djece, u ruskom napadu dronovima na benzinsku postaju u Harkivu, na istoku Ukrajine, rekao je guverner te oblasti Oleh Sinehubov.

Sinehubov je na Telegramu objavio da se broj poginulih u napadima na Harkiv popeo na sedam.

"Među njima je troje djece, od sedam i četiri godine te šestomjesečna beba", napisao je guverner.

