VIDEO Napad dronovima na Harkiv, velik broj ozlijeđenih: "Rusi nas žele zastrašiti za Novu godinu, ali ne bojimo se"

Rusi su noćas dronovima napali istočni ukrajinski grad Harkiv. Najmanje je 26 ozlijeđenih.

Eksplozije su zabilježene i u Kijevu.

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekov na aplikaciji Telegram je napisao da su među ozlijeđenima dvoje maloljetnika i britanski novinar, prenosi agencija dpa.

"Nije se radilo o vojnim objektima, već kafićima, stambenim zgradama i uredima. Rusi nas žele zastrašiti za Novu godinu, ali mi se ne bojimo, mi smo nepobjedivi", dodao je Terehov, prenosi BBC.

"Pogođeno je rodilište i potpuno je uništeno. Gađali su i okolne stambene zgrade koje su teško oštećene", rekao je Oleh Sinehubov, regionalni guverner Harkiva.

