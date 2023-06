Stiže toplinski val: Ove skupine građana posebno su ugrožene, važno je imati na umu ove savjete

Cijelog ovog tjedna u svakom dijelu Hrvatske bit će svakim danom sve toplije. Vrućine će zavladati i u unutrašnjosti zemlje s obzirom na to da će temperature biti više od 30 Celzijevih stupnjeva.

Sredinom tjedna očekuju se temperature i do 35 stupnjeva, a vrhunac toplinskog udara trebao bi nastupiti u četvrtak i petak.



Tjedan je idealan za kupanje i plažu jer uz visoku temperaturu zraka i more se zagrijava, pa se temperature već u ovom trenutku kreću oko 22 ili 23 stupnja.



S obzirom na to da je u četvrtak 22. lipnja praznik Dan antifašističke borbe, mnogi će iskoristiti priliku i uživati u produženom vikendu.

No valja biti oprezan, približava se solsticij i Sunčevo zračenje bit će najjače pa će rasti i indeks UV zračenja, a kada je riječ o visokim temperaturama posebno trebaju pripaziti starije osobe i kronični bolesnici te djeca i radnici koji rade na otvorenom, upozorava HZJZ.

Pročitajte i ovo JEDNAKOST NA KUŠNJI Neka radna mjesta u Hrvatskoj posebno su ugrožena zbog krize na koju svijet reagira prekasno

Kako se ponašati za vrijeme velikih vrućina?

Izbjegavajte izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti, posebno u razdoblju između 10 i 17 sati – ovo osobito vrijedi za osobe u povećanom riziku od toplinskog udara

Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana

Pijte dovoljno tekućine, odnosno negazirane vode ili niskokaloričnih pića bez kofeina, alkohola i šećera. Važno je konstantno unositi tekućinu, a ne tek kad se pojavi osjećaj žeđi

Nosite laganu i široku odjeću svijetlih boja i prirodnih materijala. Ne zaboravite na pokrivala za glavu (šeširi, kape) te sunčane naočale

Jedite više manjih obroka bogatih svježim povrćem i voćem

Tuširajte se mlakom vodom, a možete stavljati i hladne obloge

Ako radite ili trenirate na otvorenom, uzimajte češće pauze u hladu i pijte više tekućine – 1,5 čašu svakih 30 minuta

Pripazite i u zatvorenom prostoru

Sobnu temperaturu preporučljivo je održavati ispod 32°C danju i 24°C noću

Danju zatvorite prozore i spustite rolete, naročito one koji su okrenuti prema suncu

Zatvorite sva umjetna svjetla i isključite što je više moguće električnih uređaja u svom domu

Noću rastvorite što je više moguće prozora kako bi svježiji noćni zrak ušao u prostor

Pri ekstremnim vrućinama možete rasprostrijeti mokre ručnike, ali pripazite jer se tako povećava vlažnost zraka

Prilikom klimatizacije prostora pazite da tražena temperatura ne bude niža od 7°C od vanjske

Električne ventilatore najbolje je koristiti u večernjim satima kako bi se pospješila cirkulacija svježeg zraka

Birajte najhladniju prostoriju za boravak

Pročitajte i ovo Klimatski rječnik Plava ekonomija, zelene tvrdnje, točka preokreta: Znate li o čemu je riječ?

Ostale preporuke:

Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi, činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između četiri i sedam sati te poslijepodne nakon 17 sati

Potražite hlad

Ne ostavljajte djecu niti životinje u parkiranom vozilu

Redovito koristite sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Djecu je posebno potrebno zaštititi – za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom (50+) i odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zraka

Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa

Ako vozite, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana

Informirajte se o nastupanju toplinskih valova na službenim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda

Dodatne upute za kronične bolesnike

Redovito uzimajte propisanu terapiju

Lijekove držite na temperaturi nižoj od 25°C ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku)

Tražite savjet liječnika ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova, pogotovo one za pojačano mokrenje i snižavanje tlaka

Ako ste srčani bolesnik, nastojte izlaziti samo ujutro i navečer, odnosno onda kada su temperature niže, a tijekom dana boravite u klimatiziranim prostorijama na temperaturama između 22 i 24°C. Ipak, ne zaboravite da razlika u temperaturi u kući/stanu i vani ne bi smjela biti veća od 7°C

Svako pogoršanje zdravstvenog stanja obavezno prijavite svom liječniku

Kontrolirajte i češće mjerite krvni tlak te vodite dnevnik tlaka

Bubrežni bolesnici također trebaju biti na oprezu – povišena temperatura dodatno opterećuje rad bubrega

Ako imate akutnu infekciju ili ste preboljeli neku akutnu bolest ili pak bili na operaciji, trebali biste izbjegavati izlaganje toplini

Pijte dovoljno tekućine

Jedite umjereno, a neka vaša prehrana bude bazirana na sezonskom povrću i voću

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Jeste li znali zašto je El Niño opasan? Odgovor zna meteorolog Ivan Čačić

Što je toplinski udar?

Toplinski udar (hipertermija) je najteži oblik poremećaja organizma uslijed dugotrajnog i prekomjernog izlaganja jakim vrućinama te nefunkcioniranja termoregulacijskih mehanizama. Očituje se kao iznenadni sistemski upalni odgovor organizma, objasnili su iz HZJZ-a.

Razlikuju se dva oblika toplinskih udara – klasični i naporom izazvani toplinski udar.

klasični toplinski udar nastaje prilikom duljeg izlaganja vrućini, a uglavnom se javlja u ljetnim mjesecima i kod starijih, posebno slabo pokretnih osoba

toplinski udar izazvan naporom karakterističan je za zdrave i aktivne ljude, konkretnije, posebne skupine poput sportaša, građevinskih ili drugih radnika na otvorenom

Simptomi toplinskog udara:

Crvena i vruća koža

Glavobolja

Smušenost

Grčevi u mišićima

Mučnina

Malaksalost

Razdražljivost

Ubrzani puls (rad srca)

Ubrzano disanje

Nesvjestica

Tjelesna temperatura iznad 40°C

Tko je u najvećem riziku?

Kronični bolesnici, posebno oni koji boluju od kardiovaskularnih bolesti

Osobe starije od 65 godina

Djeca

Radnici na otvorenom, sportaši, vojnici…

Pročitajte i ovo Zbog klimatskih promjena WWA upozorava: Zapadni Mediteran u budućnosti će doživljavati sve češće i intenzivnije toplinske valove

Što se događa u našem tijelu prilikom velikih vrućina?