Zujanje na nebu iznad njega otkrio mu je da su Rusi krenuli u još jedan lov i da je on plijen. Skakao je s bicikla, ostavljajući kotače da se vrte dok je kroz rupu u ogradi potrčao u nadi da će pronaći zaklon.

Užasnut što je otkrio da je i dalje na otvorenom, bacio se na ogradu, nadajući se da će se uklopiti, da će se nekako sakriti. Dron je pratio u bočnom smjeru, visio iznad njega i ispustio svoju bombu. Eksplozija mu je otkinula komad noge.

"Letio je iznad mene. Imao sam osjećaj da igra neku videoigru, bacajući bombe na nevine civile", rekao je Oleksandr Senski, koji se nalazi u bolnici u ukrajinskom gradu Hersonu.

Herson je od Rusije oslobođen u studenom 2022. godine, ali je od tada svakodnevno granatiran, bombardiran, gađan raketama i minama. Taj je ukrajinski grad također područje na kojem ruski operateri dronovima snimaju videozapise svojih "lovačkih izleta" i objavljuju ih na društvenoj mreži Telegram.

Upotreba dronova pretvorila je okrutnu, bezosjećajnu misiju ubijanja civila u mračnu, osobnu kampanju ubojstva. Ako je ikad postojao grad u kojem je prekid vatre nužno potreban, to je Herson. No nitko ondje ne vjeruje da je to uopće moguće, izvijestio je Independent.

Ruske snage okupiraju istočnu obalu Dnjepra, koji je u tom dijelu grada širok oko 500 metara. Njihovi snajperisti i topnici mogu vidjeti mete golim okom. Operateri dronova mogu u prijenosima uživo vidjeti prestravljeni bijeg i spoticanje, užas u očima, a zatim posljednje trenutke njihovih žrtava.

Stanovnici Hersona i nakon okupacije žive iza zatvorenih vrata i povučenih zavjesa dok smrtonosni dronovi ciljaju autobuse, tramvaje, automobile i kupce. Biti na ulici znači riskirati pogled lovaca.

Kako bi se zaštitili od ovog terora, stanovnici Hersona okrenuli su se podzemlju. Napušteni su površinski medicinski objekti, a u podrumu stare gradske bolnice otvoreno je prvo bombama otporno podzemno rodilište. Životi se završavaju iznad zemlje. Pod zemljom, ako ništa drugo, mogu započeti u relativnoj sigurnosti.

"Borimo se za svako novorođeno dijete", rekao je doktor Petro Marenkovski, koji dva kata ispod površine vodi odjel na kojem se odvijaju porodi.

Herson, u kojemu je nekada živjelo 250.000 osoba, sada ima oko 83.000 stanovnika, uključujući 5000 djece. Pretrpio je osam mjeseci okupacije, nasilno oslobođenje i postao zona za ruske "igre ubijanja". Ipak, dok eksplozije odjekuju, pod zemljom se rađaju novi životi.

