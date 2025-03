Dodik ''razočaran'' Čovićevim potezom, u goste mu stigli europski desničari

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik izjavio je u subotu da je razočaran odlukom predsjednika HDZ BiH Dragana Čovića da s oporbenim političkim strankama pregovara o uspostavi nove vladajuće koalicije ocijenivši kako je to prije svega rezultat potrebe da se riješi pitanje izbornog zakona.

Čović je u petak nakon sastanka s čelnicima tri stranke bošnjačko-građanskog bloka iz dosadašnje vladajuće koalicije u BiH načelno potvrdio kako je spreman na dogovor o novom partnerstvu odnosno savezom sa srpskim oporbenim strankama što znači izbacivanje iz vlasti Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Čović je istaknuo kako se ustav i zakoni moraju poštovati, a oni koji rade protivno ne mogu biti partneri čime je aludirao na Dodikove postupke.

"Ovo što Dragan Čović pokušava uraditi to je njegova stvar... Nikada nisam ni očekivao da prati to što mi radimo", izjavio je na to Dodik.

Kazao je kako vjeruje da će Čović sada iskoristiti priliku kako bi s bošnjačkom stranom ispregovarao izmjene izbornog zakona, a Bošnjaci će "morati popustiti".

Bude li, kako je kazao, razvidno da će rezultat tog dogovora biti zajamčeno pravo Hrvatima da biraju svog člana Predsjedništva BiH SNSD će to poduprijeti bio u oporbi ili na vlasti.

"Bez obzira na to što sada doživljavamo neugodnim ovo što HDZ radi mi ćemo glasati jer se radi o hrvatskom narodu, a ne o HDZ-u", kazao je Dodik.

Zaključio je kako je izbor HDZ BiH da se opredijeli za oporbu pogrešan jer oporba nije ta koja upravlja Republikom Srpskom.

Zaključio je i kako je u postojećim okolnostima europski put BiH iluzija jer je za RS neprihvatljivo usvajanje zakona na kojima inzistira Europska komisija.

U RS stigli francuski desničari

Dodik, koji je suočen s istragom zbog pokušaja rušenja ustavnog poretka BiH, u subotu je također najavio kako će agresivnije tražiti potporu za svoje djelovanje na međunarodnoj pozornici ustvrdivši kako za to već ima razumijevanje u nekim političkim krugovima u Europi.

U jeku najveće političke krize u BiH od potpisivanja Daytonskog sporazuma na Dodikov poziv u Banju Luku su u subotu stigli zastupnici u Europskom parlamentu Thierry Mariani, poznat po svojim proruskim stajalištima, i Pascale Piera iz francuskog desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN), ujedno članice skupine Domoljubi za Europu (PfE)

Uz Orbanov Fides Dodik je do sada potporu imao samo u krajnje desnim strankama poput austrijske Slobodarske stranke i njemačkog AfD-a te talijanske Lege.

Iako u svom nazivu ima socijaldemokratsku odrednicu, Dodikova stranka SNSD je još 2012. godine izbačena iz Socijalističke internacionale i to zbog zagovaranja nacionalizma i ekstremizma.

Nakon sastanka s europarlamentarcima Dodik je pred novinarima izjavio kako im je pojašnjavao "da RS ima pravo donositi propise, a BiH to nema" ponavljajući pritom svoje stare teze kako su sve institucije na državnoj razini zapravo neustavne.

Dodiku se pridružio i predsjednik parlamenta RS Nenad Stevandić koji je tvrdio je RS kroz suradnju s PfE "dobila veoma moćnog saveznika u Europskom parlamentu".

Thierry nije propustio priliku podsjetiti kako je i ranije bio u Banjoj Luci i to kako bi sudjelovao u obilježavanju 9. siječnja kao neustavnog dana RS, a potom je kazao kako je došao dati potporu srpskom narodu te Dodiku i Stevandiću "kao žrtvama nelegitimne odluke".

Potužio se kako ekstremni desničari u Europi proživljavaju isto što i Dodik.

"Što je kod vas Christian Schmidt to je kod nas Ursula Von der Leyen", kazao je francuski eurozastupnik uz ponudu Dodiku da skupina PfE bude njegov "glasnogovornik u Europskom parlamentu".

Piera se pridružila ocjenama kako se u BiH "krše Dodikova prava" kazavši kako u cijelosti podupire ono što on radi.

Pročitajte i ovo Kratko priopćenje Vatikan objavio važne vijesti koje govore o stanju pape Franje, spekulira se o datumu

Pročitajte i ovo stiže novi porez U ovim slučajevima ne plaća se porez na nekretnine: Objavljeno što vlasnici trebaju napraviti