VIDEO Prizori koji lome srce: Mrtvi jeleni leže pored ceste dok je sve oko njih izgorjelo, oni preživjeli prestravljeni tragaju za hranom

Slike koje dolaze iz požarom uništenog Rodosa šokantne su. I dok je akcija gašenja požara u punom jeku, građani napuštaju svoje domove, turisti odlaze iz svojih smještaja, a internetom posljednjih nekoliko sati kruži fotografija na kojoj se vide jeleni kako dolaze u dvorište u potrazi za vodom i hranom.

Također, na društvenim mrežama pojavila se snimka iz Grčke na kojoj se vide lešine jelena lopatara stradalih u velikim požarima na Rodosu kako leže pored ceste, a sve oko njih je izgorjelo.

Preostale preživjele životinje gladne su i uplašene te su u potrazi za skloništem, vodom i hranom te su uočene u dvorištima kuća opustjelih nakon evakuacije stanovništva od vatrene stihije, piše Protothema.

The Rhodes deer was already an endangered species 😢 https://t.co/er5BD22rf8