VIDEO Vatrena apokalipsa guta grčke otoke, vatrogasci nemoćni: "Ljudi bježe doslovno samo u kupaćima"

Grčkom bjesne požari, a nakon turističkog Rodosa s kojeg je tijekom vikenda evakuirano 30 tisuća ljudi, evakuacije turista i lokalnog stanovništva počele su i na Krfu te otoku Evia.



Vatrogasci u Grčkoj bore se s obuzdavanjem čak 82 šumska požara diljem zemlje, od kojih su 64 započela u nedjelju, najtoplijem danu ljeta dosad.



Na Krfu bukti nekoliko stravičnih požara koji gutaju otok. Ljudima su poslani čamci za evakuaciju.





Požari su također aktivni u ponedjeljak na sjevernom Peloponezu, u Karistosu na jugu otoka Eubeje i u Beociji na sjeveru Atene.

Stotine turista, posebice britanskih, njemačkih i francuskih, tražilo je nedjelju navečer u međunarodnoj zračnoj luci Rodos let za povratak kući, a nekoliko zrakoplovnih kompanija obustavilo je letove za otok.



Britanski turist Kevin Evans dvaput je evakuiran u subotu sa suprugom i troje male djece - prvo iz Kiotarija u Gennadiju na Rodosu, a zatim ponovno kako se vatra približavala glavnom gradu otoka na sjeveroistoku.

