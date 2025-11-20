VIDEO Poljski veleposlanik napadnut u Rusiji

Poljski veleposlanik u Rusiji, Krzysztof Krajewski, napadnut je u Sankt Peterburgu. Napala ga je skupina prosvjednika koji se protive poljskoj podršci Ukrajini. Incident se dogodio u nedjelju, istog dana kada je u Poljskoj otkrivena sabotaža željezničke pruge prije nego što je poljska vlada za to optužila Rusiju.

Krajewski, koji obnaša dužnost veleposlanika od 2021. godine, posjetio je katoličku crkvu svete Katarine u Sankt Peterburgu, gdje se održavala misa na poljskom jeziku povodom Dana neovisnosti Poljske.

Na putu prema crkvi veleposlanika je okružila agresivna skupina prosvjednika koji su nosili transparente s antipoljskim i antiukrajinskim porukama. U početku su ga verbalno napadali zbog poljske potpore Ukrajini, no situacija je ubrzo eskalirala.

"U jednom trenutku, nekoliko njih pokušalo je udariti veleposlanika", piše NFP.

❗️Krzysztof Krajewski, Polish ambassador to Russia, was attacked in St Petersburg.



According to TVP, the ambassador was attacked by an aggressive group of about 10 people carrying anti-Polish and anti-Ukrainian banners. They surrounded him and attempted to strike him.



"It began… pic.twitter.com/LHiFdwmW5y — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2025

Takav razvoj događaja izazvao je brzu reakciju časnika poljske Službe državne zaštite (SOP) koji su, zbog pogoršanih odnosa između Varšave i Moskve nakon ruske invazije na Ukrajinu, posljednje dvije godine u stalnoj pratnji veleposlanika.

Incident dodatno zaoštrava ionako napete odnose između Poljske i Rusije, a poljske vlasti zatražile su službena objašnjenja od Moskve.