VIDEO Pojavio se video uhićenog atentatora: Policiji navodno rekao zašto je pucao na premijera

Sin atentatora Juraja Cintule rekao da je njegov otac bio legalni vlasnik dozvole za oružje te je rekao da nema pojma što je otac namjeravao i planirao, piše Sky News.

Na društvenim mrežama širi se video Cintule nakon uhićenja.

Juraj Cintula, atentator na slovačkog premijera Roberta Fica, u prvom iskazu na policiji rekao je da je to učinio jer se ne slaže s politikom slovačke vlade.

71 year old Juraj Cintula, the man who shot at #RobertFico, is a writer and supporter of the opposition party Progressive Slovakia. This is his first statement given to the Slovakian police. pic.twitter.com/IKFrJjeLgz