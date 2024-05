VIDEO Snimka koja otkriva kako je atentator napao Fica: Otkriveno što je izgovorio prije nego što je zapucao

Na društvenim mrežama pojavila se snimka atentata na slovačkog premijera Roberta Fica.

Na videu se vidi trenutak pucnjave nakon čega pripadnici premijerovog osiguranja reagiraju i odvlače premijera s mjesta napada.

❗️ [ 🇸🇰 SLOVAQUIE ]



🔸 Vidéo de l'attaque à l'arme à feu visant le Premier ministre slovaque, Robert Fico. pic.twitter.com/2m7gRgSdId — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) May 15, 2024

Slovački mediji pišu da je atentator Juraj Cintula, a to su sve još uvijek neslužbene informacije. No, prije nego što je zapucao u premijera, napad je uzviknuo - Robo. To je nadmimak za slovačkog premijera.