VIDEO Atentat u Slovačkoj, pokušali ubiti premijera: "U životnoj je opasnosti"

Tijek događaja pratite ovdje:

16:40 Hrvatski predsjednik Vlade Andrej Plenković oglasio se na X-u povodom atentata na slovačkog kolegu

"Duboko sam potresen viješću o napadu na premijera Roberta Fica. Oštro osuđujem ovaj užasan čin nasilja. Naše su misli s premijerom Ficom, njegovom obitelji i slovačkim narodom", rekao je Plenković.

I am deeply shocked by the news of the attack on Prime Minister Robert Fico. I strongly condemn this horrible act of violence. Our thoughts are with PM Fico, his family and the Slovak people.

16:22 U 17:00 održat će se konferencija za novinare ministarstva zdravstva, unutarnjih poslova i glavnog ravnatelja policije. Bit će to u Banskoj Bistrici gjde je Fico premješten na u bolnicu. Prije njih, u 16:45 najavljena je izjava slovačke predsjednice Zuzane Čaputove.

16:20 Prema posljednjim informacijama, na Roberta Ficu pucao je 71-godišnjak iz Levica.

16:10 Robert Fico se nalazi u životnoj opasnosti, priopćio je ured slovačke vlade putem njegova služebnog Facebook profila.

"Na Fica je danas izvšen atentat. Ustrijeljen je više puta i trenutno je u životnoj opasnosti. U ovom trenutku se helikopterom prevozi u Bansku Bistricu, jer bi put do Bratislave trajao predugo. Sljedećih nekoliko sati bit će ključno", stoji u objavi.

Ranije je glasnogovornica bolnice Handlova, gdje je Ficu pružena prvotna pomoć zbog rana od vatrenog oružja, rekla je da je on bio pri svijesti kada je tamo stigao

16:05 Atentata na slovačkog premijera osudila je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Oštro osuđujem podli napad na premijera Roberta Fica. Ovakvim činovima nasilja nema mjesta u našem društvu i oni potkopavaju demokraciju, naše najdragocjenije opće dobro. Moje su misli s premijerom Ficom i njegovom obitelji", napisala je Von der Leyen na X-u.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family.