Petrović o atentatu na slovačkog premijera: "Koristi isključivo proruski i antiamerički narativ, Slovačka je cijelo vrijeme pod udarom propagande"

Europu je potresla vijest o atentatu na slovačkog premijera Roberta Fica. Prema prvim informacijama atentator je poznati 71-godišnji književnik Juraj Cintula.

U Fica je ispaljeno najmanje tri metka te je helikopterom prevezen u bolnicu u Bansku Bistricu gdje mu se liječnici bore za život.

U studiju Dnevnika Nove TV ovaj šokantan atentat, prvi na tlu Europe od ubojstva srpskog premijera Zorana Đinđića, komentirala je Ivana Petrović.

"Mi za sada raspolažemo s jako malo informacija. Znamo koliko atentator ima godina, znamo njegov profil da je simpatizer Progresivne Slovačke, to je liberalna slovačka stranka koja je Ficu bila glavni protukandidat na izborima. Nju vodi mlađi političar Michail Šimečka, unuk poznatog čehoslovačkog disidenta, pisca, novinara u vrijeme komunizma.

Znamo da je atentator član lijevog književnog kluba prema tome za sad se čini da je ovo osobni čin ogorčenja, psihičke nestabilnosti. Sve će to istraga morati utvrditi. Nikada se ne isključuje mogućnost da je od nekoga i vrbovan, s obzirom da je legalno posjedovao oružje očito nije imao problem s nošenjem oružja. Ne znamo je li ga samo legalno imao pravo posjedovati ili posjedovati i nositi. To su dvije različite kategorije i je li možda od nekoga vrbovan", kazala je Petrović.

Iskoristio šansu da preuzme vlast

Slučaj je i dalje predmet istrage, a zbog atentata sigurno će doći i do reformi premijerova osiguranja.

"To će sve istraga pokazati. Svakako da čovjek koji ima 71 godinu može prilično neprimjećeno ući među tu masu. Tu će se početi otvarati i pitanje premijerovog osiguranja. Što se tiče ogorčenja u Slovačkoj je posljednjih godina vrlo loša situacija. To je zemlja krhke demokracije, prije Ficove, bila je Vlada sastavljena od freinkenstein koalicije stranaka centra, desnice, libertarijanaca i zapravo te tri godine su obilježili njihovi međusobni sukobi, neslaganja, inflacija, loše nošenje s korona krizom, nestabilnost", smatra Petrović.

Fico se predstavlja kao socijaldemokrat, no iza toga se krije tvrdi proruski narativ. Vlast, kada je zbog korupcijskih afera abdicirao, je predao svom današnjem suradniku.

"Zbog toga su sada i išli na izbore, posljednje nedjelje u rujnu i Fico je iskoristio svoju priliku. Njegova stranka Smer je nominalno lijeva stranka, ali on je u principu odavno desničarski populist. Progresivna Slovačka nije dobila izbore, iako su prema istraživanjima bili tu negdje, obećavali velike reforme u zdravstvu i svih zastarjelih sustava.

Veliki think tankovi su upozoravali da su velike reforme u Slovačkoj jako neobečavajuće jer da ih uvjek uguši napuhani ego, nesposobnost dogovora i kompromisa. Tu je Robert Fico, kao što je pokazao više puta, uletio i vidio šansu za svoju stranku i tako je došao na vlast zajedno s strankom Glas. To je stranka koju je osnovao njegov bivši stranački kolega Pellegrini kojemu je on predao vlast nakon što je odstupio zbog ubojstva istraživačkog novinara i njegove zaručnice. Pellegrini je iskoristio tu poziciju da napusti stranku Smer i osnuje svoju stranku i danas je on s Fico u koaliciji skupa s slovačkim ultra nacionalistima", istaknula je Petrović.

Slovačka zaglibila duboko u poruski utjecaj

Ovo je Ficu treći mandat na čelu slovačke Vlade.

"Nije od jučer u politici. Njegova pobjeda je primljena s popriličnom skepsom, on je svoju šansu vidio u isključivo proruskom i protuameričkom narativu. Govorio je da neće više niti metka isporučiti Ukrajini. Također su prije same izbore provedena istraživanja prema kojima je čak 69 posto Slovaka smatralo da se ne treba slati oružje Ukrajini i da će se ne slanjem oružja rat prije završiti. Čak 58 posto Slovaka je kazalo da bi glasovalo za izlazak Slovačke iz NATO saveza", tvrdi Petrović.

Slovačka je godinama pod silnim utjecajem ruske propagande.

"Oni su pod silnim utjecajem ruske propagande tako da mislim da se Putin ni Kremlj nisu trebali niti truditi oko izbora i plasirati fake news jer su oni čitavo vrijeme pod udarom. Druga stvar, u Slovačkoj su dosta jake stare postkomunističke strukture i njihovi potomci koji smatraju da je za vrijeme Hladnog rata, zajedničke države Čehoslovačke i željezne zavjese njima bilo bolje, da su imali mir i sigurnost.

Tu je i memorijski kod Slovaka koji smatraju da je Rusija najzaslužnija za stvaranje njihovog nacionalnog identiteta kroz panslavizam, kojeg je Rusija bila nositelj i oslobodila ih austrougarskog jarma. To su ključne stvari na koje je Fico igrao i dobio izbore", kazala je Petrović.

Fico je jedan od onih političara, smatra Petrović, koji kod kuće svašta pričaju, no kada dođu pred Europske institucije sve zdušno podrže.

"On spada pod one političare koji doma puno pričaju, a kad dođe pred Europsko vijeće onda zašute i sve podrže. Tako je bilo vezano uz sankcije za Rusiju, kada je Kremlj anektiran, digao je ruku, a doma je govorio svašta kontra", zaključila je.

