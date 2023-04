Na mjesečnoj razini s veljače na ožujak najviše su poskupjeli odjeća i obuća. To je još jedan u nizu razloga zašto mnogi posežu za second hand shopovima koji posljednjih godina doživljavaju pravi procvat.

Po kalendaru je proljeće. A po vremenu, kao da smo se vratili u zimske mjesece.

Ali ako ste već kupili jaknu za proljeće, onda ste prošli super. Jer sada, prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, odjeća i obuća su poskupjela za 10,4 posto.

"Više sam za nešto kvalitetno, ne mora značiti da, ako je skuplje, da je kvalitetno, ali radije bih kupio neki brend koji stoji iza sebe, garantira neku kvalitetu", navodi Filip iz Zagreba u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Nikoline Zečić.

Ali brend i nije baš odjeća za svačiji džep. Otkako se sve više priča o održivoj modi, sve više raste popularnost second hand shopova. Tako je prodaja rabljene odjeće porasla čak za 24 posto.

"U second handu možeš naći nešto što je staro i više od 60, 70 godina. Drugačije je, sve zavisi kavog si afiniteta. Otprilike od dva eura do maksimalno 200 eura otprilike, sve zavisi kakav je komad", kazala je Marija, suvlasnica second hand shopa.

"Prije je bilo, recimo žene u nekakvim pedesetima, šezdesetima koje su već razvile svoj stil, traže nešto specifično drugačije, a sada je... Nema uopće dobne granice", navodi suvlasnica second hand shopa Katarina.

Marija i Katarina su sa svojom trećom sestrom prije četiri godine otvorile second hand shop. Dale su otkaz kao medicinske sestre i svu ušteđevinu uložile u otvaranje modnog dućana.

"Sve je kemijski očišćeno, oprano, opeglano, pregledano, mirišljavo, kao da si od vlastite sestrične naslijedio. Ne vidim gdje bi bio problem s njom, da bi ljudi danas imali neku odbojnost putem second handa", navodi Marija.

S tim se slažu i njihovi stalni klijenti. "Ja uopće nisam znala o tome i slučajno sam ušla jedan dan. Cijene su fantastične", navodi Zvjezdana.

Bilo da je riječ o pristupačnoj cijeni ili ekološkoj osviještenosti, second hand shopovi su - nova moda.

