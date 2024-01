VIDEO Pogledajte prve dramatične snimke napada na Jemen! Huti poručili: "Platit ćete visoku cijenu"

Američke snage i njihovi saveznici napali su više od 60 meta na 16 lokacija koje koriste Huti pobunjenici u Jemenu. Napali su zapovjedne i kontrolne postaje, skladište streljiva, sustave za lansiranje, proizvodne pogone i radarske sustave protuzračne obrane, navodi se u priopćenju. U udarima je korišteno više od 100 precizno navođenih raketa.

"Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zažalit će što su pokrenule operaciju protiv Jemena", poručili su Huti, dodajući: "Naše oružane snage su dobro pripremljene, a agresori će požaliti zbog agresije na jemenski narod".

Massive explosions in Yemen go off as US and UK bomb Houthi targets. pic.twitter.com/SrdXNfrXVZ

Footage reporting to show U.S. and British Airstrikes earlier against Houthi Targets within Sana'a International Airport in the Yemeni Capital City. pic.twitter.com/uljmhXQr8e