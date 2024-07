Pojavila se nova snimka na kojoj se vidi da atentator na Donalda Trumpa sat vremena prije početka skupa na kojem je pucao na bivšeg američkog predsjednika.

Na videu se vidi atentator Thomas Matthew Crooks kako hoda oko zgrade s koje će pucati, a sve je zabilježio muškarac koji je htio snimiti publiku.

"Želio sam snimiti publiku jer je bilo puno ljudi. To je, naravno, bilo prije pucnjave i nisam znao što će se dogoditi", za WTEA otkrio je muškarac pod uvjetom anonimnosti.

Tek je kasnije shvatio da je snimio i napadača.

"Kada sam ga primijetio dok sam sinoć pregledavao što sam sve snimio, naježio sam se do te razine da nisam mogao odmah zaspati i nisam dobro spavao. Nešto je s ovim stvarno pošlo po zlu", zaključio je.

BREAKING: WTAE obtained a video showing Trump rally gunman Thomas Crooks lurking near a building just past the secured perimeter of the rally 1 hour before he opened fire pic.twitter.com/cxNEN5gbiM