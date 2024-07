Donald Trump trijumfalno se pojavio tijekom prve večeri republikanske nacionalne konvencije u ponedjeljak i dobio je buran pljesak vjernih sljedbenika stranke dva dana nakon što mu je u pokušaju atentata metak potencijalnog ubojice okrznuo desno uho.

Trump je ušao u Fiserv Forum u centru Milwaukeeja s debelim povezom preko uha, dok je gomila skandirala "Borba! Borba! Borba" i dizala šake, što je bila referenca na njegovu reakciju u trenucima nakon što je ranjen.

Činilo se da je bivši predsjednik dirnut dočekom, dok je stajao u loži uz članove svoje obitelji i senatora J. D. Vancea, kojega je Trump izabrao za potpredsjednika, što je objavljeno nekoliko sati prije njegova pojavljivanja na konvenciji.

Četverodnevna konvencija otvorena je nekoliko sati nakon što je Trump osigurao veliku pravnu pobjedu, kada je okružna sutkinja na Floridi odbacila slučaj u kojem ga se teretilo da je nezakonito pohranjivao povjerljive dokumente na svom privatnom imanju. Ministarstvo pravosuđa najavilo je žalbu na tu odluku.

Trump bi trebao službeno prihvatiti stranačku nominaciju u četvrtak, kad se očekuje da će održati i govor, a potom se 5. studenoga na izborima sučeliti s demokratskim predsjednikom Joeom Bidenom za još jedan četverogodišnji mandat u Bijeloj kući.

