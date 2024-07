Satelitske snimke otkrile su da novi sustav protuzračne obrane kratkog dometa štiti jednu od rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina na zapadu države.

Snimke je u ponedjeljak objavio ruski Radio Liberty koji financira SAD, a pokazuju sustav protuzračne obrane Pantsir-S1 koji se nalazi na tornju oko tri km od jednog od domova čelnika Rusije u Valdaiju u zapadnoj zemlje. Snimke su zabilježene od 6. svibnja, izvijestio je Newsweek.

Čini se da snimke također pokazuju neidentificiranu tehnologiju na toj lokaciji, a novinar Radija Liberty nagađa da bi to mogle biti rakete dugog dometa. Istočnoeuropski medij Nexta zasebno je u ponedjeljak izvijestio da je locirao dva dodatna sustava protuzračne obrane sjeveroistočno od Valdaija.

