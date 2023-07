VIDEO Najstarija senatorica zbunila se prilikom glasanja o raspodjeli 823 milijarde dolara: "Samo reci da!"

Kalifornijskoj senatorici Dianne Feinstein (90) u četvrtak na raspravi Senatskog odbora za raspodjelu sredstava više je puta rečeno da glasa. Ona je najstarija članica američkog Senata.

Tijekom rasprave Feinstein je trebala dati svoj glas o prijedlogu zakona o izdvajanjima za obranu, a od nje se zahtijevalo da kaže "da" ili "ne" kada se prozove njezino ime. Kad nije odgovorila, demokratska senatorica Patty Murray pokušala ju je potaknuti. "Reci da", rekla je, ponovivši starijoj kolegici tri puta.

A confused Sen. Dianne Feinstein trying to cast her vote for an $823 billion military budget is reminded by colleagues to “just say aye” pic.twitter.com/as1vJHwJCS