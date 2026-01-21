VIDEO Nadrealni prozori: Gradove prekrila narančasta sumaglica, uveden policijski sat

Jaka pješčana oluja pogodila je u utorak Libiju, usmrtivši jednu osobu, znatno smanjivši vidljivost i prisilivši vlasti na obustavu zračnog prometa i zatvaranje obrazovnih ustanova u više dijelova zemlje.

Oluja je najteže pogodila istočni obalni grad Bengazi, drugi najveći grad u Libiji, koji je bio prekriven gustom narančastom izmaglicom. Prema navodima medicinskih izvora u središtu grada poginuo je jedna mladić nakon što se zbog snažnih udara vjetra urušio strop njegove kuće.

Zrakoplovne vlasti objavile su privremenu obustavu letova na međunarodnoj zračnoj luci Benina u Bengaziju, kao i na aerodromu Mitiga u Tripoliju, zbog izrazito slabe vidljivosti i opasnih vremenskih uvjeta.

Vlasti u istočnoj Libiji donijele su odluku o zatvaranju svih škola i sveučilišta te su uvele dvodnevni policijski sat kako bi ograničile kretanje stanovništva tijekom najintenzivnijeg dijela oluje.

Libija, koja se velikim dijelom nalazi u Saharskoj pustinji, redovito je izložena pješčanim olujama. Riječ je o sezonskom fenomenu koji se najčešće javlja u proljeće, s vrhuncem u travnju. Pješčane oluje nastaju kada snažni vjetrovi, često povezani s grmljavinskim sustavima, podižu suho i rastresito tlo, noseći prašinu i pijesak zrakom na velike udaljenosti, piše CBC.

Vlasti su pozvale građane da ostanu u zatvorenim prostorima, izbjegavaju nepotrebna putovanja i slijede upute službi civilne zaštite dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju.