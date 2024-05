VIDEO Kamera otkriva trenutke strave! Avion udario u pistu i zapalio se: Pilot se katapultirao, ali nije mu bilo spasa

Pilot Ratnog zrakoplovstva Bangladeša Asim Jawada (32) poginuo je u nesreći tijekom leta u nadzvučnom trenažnom avionu Jakovljev Jak-130 pokušavajući izvesti odvažne zračne manevre.

Trik je postao fatalan kada je mlažnjak zastrugao po pisti tijekom zakretanja krilca u niskom letu, što je uzrokovalo iskrenje i dim. Okretanje krilca akrobatski je manevar u kojem zrakoplov radi puni okret od 360 stupnjeva oko svoje uzdužne osi. Snimka je zabilježila mučan trenutak prije nego što je pilot Asim Jawad pokušao podići letjelicu, piše Indian Express.

I Asim i njegov kopilot Sohan Hasan Khan katapultirali su se iz letjelice koja je padala i sletjeli u obližnju rijeku. Iz nje su ih izvukli spasioci, no Asim je u bolnici podlegao ozljedama. Sohan se, prema izvješćima, bori za život i u kritičnom je stanju.

Video shows how Bangladesh Air Force Yak-130 crashed, video further shows that the pilot lost the control over the jet....... https://t.co/H9ddNC5221 pic.twitter.com/xcgqeqyjSe