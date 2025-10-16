Video koji je trebao pokazati moć Rusije razotkrio je nešto sasvim drugo

Ruski državni mediji nehotice su razotkrili ne samo pokušaje Moskve da kopira ukrajinske tehnologije za borbu protiv dronova, već i lokaciju jednog od zrakoplova korištenih u takvim eksperimentima.

Riječ je o trenažnom zrakoplovu Jak-52, serijskog broja RA-1874G, koji pripada Centru za posebne namjene Bars-Sarmat. Snimke objavljene u izvješću omogućile su analitičarima da s visokom pouzdanošću geolociraju njegovu bazu.

U videu su vidljivi brojni geografski i infrastrukturni detalji. Jak-52 snimljen je na aerodromu smještenom u stepskom području, u blizini manjeg naselja, s asfaltnom pistom — što je rijetkost među bivšim sovjetskim aerodromima koji su uglavnom popločani betonskim pločama. Površina piste djeluje tamno i svježe obnovljeno, što upućuje na nedavne radove ili ponovno asfaltiranje.

Daljnjom analizom utvrđeno je da se radi o privatnom aerodromu Korsak, smještenom kraj sela Prjazovske, otprilike 20 kilometara jugoistočno od privremeno okupiranog Melitopolja. Usporedba javno dostupnih satelitskih snimaka iz 2020. godine s kadrovima iz propagandnog videa otkrila je savršeno podudaranje više elemenata od metalnog hangara, uske rulne staze te jedinstvenog popločenog dijela karakterističnog za gradske pješačke zone.

Najnovije satelitske snimke, snimljene između 30. kolovoza i 7. rujna 2025., pokazuju da su okupacijske snage nedavno obavile građevinske radove, uključujući obnovu asfaltne piste i prilaznog prostora uz hangar.

Takve aktivnosti ukazuju na obnovljeni vojni interes za lokaciju koja se nalazi svega 80 kilometara od linije bojišta što je čini pogodnim mjestom za testiranje lakih zrakoplova namijenjenih presretanju dronova ili izviđačkim misijama, piše Defence Express.

Jak-52 je inače trenažni zrakoplov iz sovjetskog doba. Njegova prilagodba za testiranje sustava protiv dronova sugerira pokušaj Rusije da, zbog ograničenih resursa i tehnoloških manjkavosti, improvizira i koristi starije platforme kao jeftine testne letjelice za senzore i sustave ometanja.

Osim Jaka-52, ruski propagandisti prikazali su i druge zrakoplove među njima i Cessnu 172 opremljenu mitraljeskim podvozjem. Snimka sugerira da se taj zrakoplov nalazi na vojnom aerodromu na privremeno okupiranom Krimu, prepoznatljivom po popločanim površinama i toplinskim štitovima tipičnim za bivše zrakoplovne baze.

Sve to ukazuje da Rusija vjerojatno razvija dva paralelna projekta: eksperimentalnu platformu Jak-52 za obuku i osnovne presretačke zadatke, te naoružani model Cessne namijenjen naprednijim borbenim i izviđačkim primjenama.

Umjesto da demonstrira tehnološki napredak, ruska propaganda ovim je slučajem nehotice otkrila vrijedne obavještajne informacije.