Američki predsjednik Joe Biden proglasio je izvanredno stanje u Mississippiju, stavljajući savezna sredstva na raspolaganje okruzima Carroll, Humphreys, Monroe i Sharkey, područjima koja su u petak najteže pogođena tornadom koji je harao deltom Mississippija, jednom od najsiromašnijih regija u SAD-u.

Najmanje 25 osoba je poginulo, a deseci su još ozlijeđeni u Mississippiju dok je tornado u noći s petka na subotu poharao nekoliko gradova na svom putu dugom sat vremena.

Satelitske snimke otkrivaju razmjere štete nakon tornada (Foto: AFP PHOTO / HANDOUT / PLANET LABS PBC / NAIP IMAGERY COURTESY OF THE USDA FARM SERVICE AGENCY)

Ekipe za potragu i spašavanje u nedjelju su nastavile iskopavanja po ruševinama sravnjenih i uništenih kuća, poslovnih zgrada i općinskih ureda nakon što su stotine ljudi raseljene, javlja Associated Press.





Snažan tornado prošao je i kroz srednju školu u gradu Armory, a nadzorne kamere su uhvatile trenutak kada je udario u školu.

FOTO/VIDEO Smrtonosni tornado devastirao državu, satelitske snimke otkrivaju razmjere razaranja: "Ovakvo nešto nikad nismo vidjeli"

VIDEO Razoran tornado divljački je rušio sve pred sobom: Najmanje 23 osobe su poginule, ljudi su i dalje zarobljeni u ruševinama kuća

Nakon što je američki predsjednik Joe Biden proglasio izvanredno stanje u Missisippiju federalna sredstva mogu se koristiti za napore za oporavak, uključujući privremeni smještaj, popravke kuća, kredite koji pokrivaju neosigurane gubitke imovine i druge individualne i poslovne programe, navodi se u priopćenju Bijele kuće.

I just spoke to @tatereeves about the devastating tornadoes in Mississippi and how @FEMA can help the communities impacted. Our thoughts are with the people of Mississippi who are dealing with this terrible trauma.