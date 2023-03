Mississippi, država na jugu Sjedinjenih Država, u subotu je počela procjenjivati ​​razmjere razaranja, nakon prolaska tornada dan ranije koji su usmrtili najmanje 25 ljudi.

"To je tragedija", rekao je guverner Tate Reeves na Twitteru govoreći o razornoj šteti nakon što su tornada prošla kroz Mississippi, 150 kilometara od zapada prema istoku.

"Razmjeri gubitaka i štete danas su očiti u svim pogođenim područjima", rekao je nakon posjeta Silver Cityju, jednom od najteže pogođenih gradova.

Broj poginulih iznosi 25, a deseci ljudi su ozlijeđeni, prema Službi za hitne situacije države Mississippi (MSEMA).

Ekipe za potragu i spašavanje rade na pronalaženju žrtava.

Republikanski kongresnik Bennie Thompson rekao je da tornado ostavio štetu koja se ne može ni zamisliti.

"Kako je noć odmicala, bilo je jasno da je ovo nešto ljudi nikad prije nisu vidjeli", kazao je za CNN.

BBC piše kako su cijeli gradovi sravnjeni sa zemljom.

Američki predsjednik Joe Biden u priopćenju je rekao da se radi o strašnim slikama i istaknuo da će država učiniti sve što može da pomogne koliko god bude potrebno.

Drone footage shows the destruction in Rolling Fork, Mississippi, after a deadly and powerful storm system hit late Friday. At least 23 people were killed in Mississippi, and one was killed in Alabama. Emergency officials said dozens more were injured. https://t.co/7iBwPIS5E5 pic.twitter.com/zjLBMR1olE