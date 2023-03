Snažan tornado pogodio je ruralne krajeve američke savezne države Mississippi u noći s petka na subotu i ubio najmanje 21 osobu te izazvao razaranja uzduž svoje putanje u dužini od oko 160 kilometara.

Tornado koji je protutnjao Missisipijem uništio je brojne objekte i onesposobio elektrodistributivnu mrežu te odnio niz ljudskih života, objavila je Nacionalna meteorološka služba.

Najmanje 21 osoba je poginula nakon snažnih oluja i najmanje jednog tornada koji su pogodili Mississippi u petak navečer, čupajući krovove s kuća, a pojedine četvrti su sravnjene sa zemljom.

Extensive damage path in Rolling Fork, MS @accuweather pic.twitter.com/6rstnCrQs6 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) March 25, 2023

U tijeku je potraga za nestalima i spasilačke akcije u okruzima Sharkey i Humphreys, a najviše su stradali gradovi Silver City i Rolling Fork, od kojih je potonji jedan stanovnik opisao kao uništen.

"Nikad nisam vidjela ovako nešto", rekla je Brandy Showah za CNN: ''Ovo je bio jako dobar mali grad, a sada ga više nema.''

A powerful tornado in Rolling Fork, Mississippi killed at least 7 people, with more trapped under the rubble.



Governor Tate Reeves said search and rescue teams are active and officials are sending more ambulances and emergency assets to those affected.pic.twitter.com/P5JkIC3WnP — Julia 🇺🇸 (@Jules31415) March 25, 2023

Nevrijeme je donijelo tuču veličine loptica za golf, a tornado je nastavio dalje brzinom od 113 kilometara na sat bez slabljenja prema Alabami.

Mnogi ljude su zarobljeni u svojim domovima i bez struje u Alabami, Tennesseeju i Missisipiju.

Srušena stabla blokirala su ceste. Kuće i zgrade gotovo su sravnjene s zemljom, a kućanski aparati, namještaj i odjeća leže na mjestima gdje su nekoć stajali zidovi ili krovovi domova.

A tornado has touched down in Silver City, MS, in Humphreys County. Highway 49W is congested at this time with emergency crews. Please use an alternate route if possible. pic.twitter.com/npfYxnMGSN — MHP Greenwood (@MHPTroopD) March 25, 2023

Za one kojima su uništeni domovi otvorena su skloništa. Brojni su i dalje pod ruševinama, a oštećenje građevina prouzročilo je curenje plina, piše SkyNews. Brutalno snažan vjetar otpuhao je automobil koji je upao u rijeku Missouri te se dvoje putnika utopilo.

Još uvijek nije jasno jesu li razorna uništenja rezultat jednog dugotrajnog tornada ili više njih, a odmah su aktivirane državne snage u vidu medicinske pomoći te svih ostalih hitnih resursa za one koji su pogođeni naletom smrtonosnih oluja, objavio je guverner Tate Reeves.

Many in the MS Delta need your prayer and God’s protection tonight.



We have activated medical support—surging more ambulances and other emergency assets for those affected. Search and rescue is active.



Watch weather reports and stay cautious through the night, Mississippi! — Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023



Tornada ili jake oluje koje se događaju noću imaju najveći potencijal za opasnost jer je manje vjerojatno da će ljudi biti obaviješteni na vrijeme ako spavaju. Upozorenja za tornado ostaju na snazi i u subotu ujutro.