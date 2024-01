VIDEO Izraelski vojnici upali u Hamasov tunel, snimili potresne scene: "Zabilježite ovo, prije nego što sve raznesemo"

Kako se vidi u videu na kraju tunela nalaze se malene ćelije u kojima su držani zarobljenici te su pronađeni zahodi, madraci, kao i crteži djevojčice oslobođene u studenom - Emilije Aloni.

Kako je rekao glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari na konferenciji za medije nakon što su hodali oko kilometar u tunelu, na dubini od oko 20 metara ispod zemlje, vojnici su pronašli prostoriju u kojoj su, prema svjedočenjima, taoci koji su se vratili iz Gaze provodili većinu vremena.

"Vojnici IDF-a ušli su u tunel smješten u srcu civilnog područja u Khan Yunisu koji je korišten za držanje oko 20 talaca u različito vrijeme. Tunel je bio dug oko 830 metara i dubok oko 20 metara. Ne možemo i nećemo stati znajući da se nevini civili drže u objektima poput ovog. Nećemo prestati raditi dok taoce ne vratimo kući, poručili su uz spomenuti video.

