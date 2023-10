VIDEO Hamas objavio uznemirujuću snimku otete djece i beba: U jednoj ruci drži dijete, a u drugoj pušku

Hamas je objavio uznemirujući novi video koji prikazuje naoružane muškarce kako se igraju i nose otetu izraelsku djecu i bebe. Vjeruje se da je snimka namijenjena propagandi, kako bi prikazala da dobro postupaju sa svojim zarobljenicima.

Video prikazuje niz neidentificiranih muškaraca u uniformama i neprobojnim prslucima i djecu i bebe.

‼️ Hamas terrorists use kidnapped babies in their propaganda



The terrorists claim the video was filmed in Kibbutz Holit on the first day of the attack. It is frightening to see the terrified faces of children whose parents were probably killed in front of their eyes by the… pic.twitter.com/bvs5Yk0FuD