VIDEO/FOTO Skoro četvrtina stanovništva napustila zemlju: "Nemamo gdje spavati i danima gladujemo"

Armenska vlada je objavila da je 28.000 ljudi, odnosno oko 23 posto stanovništva Gorskog Karabaha, stiglo u državu s područja u kojem je Azerbajdžan prošlog tjedna pokrenuo vojnu akciju.

Akciji je prethodila 10 mjeseci duga blokada koja je prouzrokovala nestašicu hrane, lijekova i goriva. Iako je Azerbajdžan obećao poštovati prava Armenaca, mnogi su zbog straha svejedno pobjegli.

"Nismo imali gdje spavati, nismo vidjeli ni kreveta i zadnjih par dana nismo imali što za jesti. Zadnjih dana smo gladovali", ispričala je Gayane Shagants.

Armenska vlada je najnovije brojke objavila nakon eksplozije goriva u Stepanakertu, glavnom gradu Gorskog Karabaha, u kojoj je poginulo 68 osoba, 105 ih je nestalo i 300 ih je ozlijeđeno. Do eksplozije je došlo dok su ljudi stajali u redu na benzinskoj postaji. Uzrok još nije poznat, ali vlasti tvrde da se ne radi o sabotaži.

Pročitajte i ovo vremenska prognoza DHMZ izdao upozorenja: Upaljeni meteoalarmi za veći dio zemlje, jedna regija u crvenom

Pročitajte i ovo Upozorenje iz SAD-a Europi prijeti velika opasnost: "Taj problem samo još nije otkrila ili će joj se on uskoro dogoditi"

Goriva u Karabahu zbog blokade ionako nije bilo mnogo, a nakon eksplozije mnogi su se zapitali hoće li stići do 35 kilometara udaljene granice s Armenijom. Ulice Stepanakerta još su pune automobila, a mnogi ljudi stoje uz cestu pored velikih hrpa prtljage.

Objavljene su i satelitske snimke ceste koja iz Karabaha vodi prema Armeniji. Na njima se vidi kilometarska kolona koja je nastala na Lačinskom koridoru, jedinom putu koji povezuje ta dva područja.

Satelitske snimke evakuacije iz Gorskog Karabaha - 2 Foto: Maxar

Vlasti Gorskog Karabaha uputile su stanovnike da odgode odlazak da bi na cestama bilo dovoljno mjesta za vozila hitnih službi te da će za one koji žele otići biti organiziran autobusni prijevoz, izvijestio je Guardian.

"Mislim da će većina ljudi napustiti Karabah i otići u Armeniju. Rečeno im je da će biti integrirani u Azerbajdžan, državu čiji dio nikada nisu bili, većina njih ne govori jezik i lokalne institucije će im biti ugašene. To je nešto što većina neće prihvatiti", rekao je Thomas de Waal iz neprofitne organizacije Carnegie Europe.

Footage showing mass exodus of Armenians now leaving Nagorno Karabakh for Armenia, normal travel time of 2 hours now taking 20 or more. Kids the hardest hit, with little food after months of blockade. Cars are literally halted, as vehicles checked one-by-one by Azeri officials. pic.twitter.com/3jzrLv2FnB