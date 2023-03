Objavljene su snimke ukrajinskog grada Marinka na kojima se jasno vidi da je grad u potpunosti uništen.

Novinska agencija The Associated Press objavila je video iz ukrajinskog grada Marinka koji je 19. veljače ove godine zabilježen dronom. Na snimci iz zraka može se vidjeti da zbog ruske agresije i borbi koje su ondje uslijedili niti jedna zgrada nije ostala čitava.

Iako se ondje borbe između Rusije i Ukrajine vode od 2014., razaranje se uvelike intenziviralo nakon ruskog napada 24. veljače prošle godine. Marinka se nalazi u Donecku, regiji na istoku Ukrajine gdje je teritorij podijeljen između dviju strana. Prva linije borbe proteže se posred grada, ili barem posred onoga što je od njega ostalo.

Artem Schus, Šef tamošnje policije, je za AP rekao da je grad "u potpunosti uništen" i da se u njemu nalaze samo vojnici jer "ne postoji način da civili ovdje žive". Međutim, dodao je da je u borbama ubijeno ili ozlijeđeno desetak mještana.

Schus je također rekao da Rusi namjerno gađaju ruševine i uništavaju sve zidove da bi uklonili bilo kakva skloništa, bez obzira radi li se civilnoj ili vojnoj ustanovi.

"Oni uništavaju sve jer svojim taktikama ne mogu pobijediti naše trupe i zbog toga uništavaju sva živa bića", ustvrdio je.

Ukrainian Marinka in the Donetsk region. It used to be home for around 10,000 people. It used to be a peaceful city. It used to be… until Russia’s war criminals razed it to the ground. Zoom in to see that nothing is left untouched.



Photo: Presidential Office of Ukraine pic.twitter.com/d7xv47jNzq