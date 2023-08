VIDEO/FOTO Napadnuta Moskva: Eksplozija potresla centar grada. Oglasio se SAD

"Noćas je protuzračna obrana srušila dron u Možajskom okrugu, u Moskovskoj oblasti. Drugi dron je pogodio zgradu u izgradnji u središtu Moskve", objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin na Telegramu.

Po prvim informacijama, u napadu nema žrtava.

Ruska novinska agencija RIA Novosti javila je ranije da se u poslovnoj četvrti Moskve čula "eksplozija".

"Zgrada u izgradnji u središtu Moskve je lakše oštećena", javila je agencija TASS, pozivajući se na hitne službe.

Na noćnim snimkama objavljenim na društvenim mrežama koje AFP nije mogao provjeriti, blizu nebodera se dizao dim.

MOSCOW 🇷🇺, AGAIN, HIT BY 🇺🇦 DRONE



Moscow City, an upscale neighborhood was AGAIN the target of a Ukraine 🇺🇦 drone strike.



This all weakens the 🇷🇺 upper classes’ belief that the war is “worth it” - as now they are having sleepless nights & Putin can’t save them.



🇷🇺 will lose. pic.twitter.com/swzp8U1UFW