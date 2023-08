VIDEO Panika u Moskvi! Novi napadi dronovima, odjekuju sirene: Obustavljeni su svi letovi

Tri najveće moskovske zračne luke obustavile su u utorak rano ujutro dolaske i odlaske zrakoplova, izvijestila je ruska novinska agencija TASS.

"Zračni prostor je zatvoren iznad Vnukova, Šeremetjeva i Domodedova", rekao je neimenovani službenik.

"Dolazni letovi su obustavljeni a odlazni su odgođeni”, dodao je.

Rusija je u ponedjeljak i utorak izvijestila o nizu ukrajinskih napada dronovima uključujući i nad Moskvom.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kazao je da je ruska vojska u utorak rano ujutro srušila dvije borbene bespilotne letjelice zapadno od glavnog grada Rusije.

Dronovi su srušeni iznad grada Krasnogorsk i naselja Chastsy, rekao je.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je vojska u ponedjeljak navečer oko 23 sata po lokalnom vremenu srušila dvije ukrajinske bespilotne letjelice iznad Crnog mora, 40 kilometara sjeverozapadno od Krima. Izvijestilo je i o dva srušena drona u utorak rano ujutro u Brjanskoj oblasti koja graniči s Ukrajinom.

Night drone attack on Moscow : authorities report four downed drones, damaged houses and cars



Local telegram channels wrote about the attack on Krasnogorsk and Strogino.



All airports in the capital region were also suspended. The stop lasted about two hours. pic.twitter.com/KGLyqdy74w