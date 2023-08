Nema kaznene prijave za turiste koji su djecu ostavili u automobilu na parkingu trgovine, iz policije objasnili i zašto

Nakon što su češki turisti u ponedjeljak na parkiralištu trgovine u automobilu na suncu ostavili dvoje djece od tri i osam godina, priča je dobila nastavak.

Kako navode iz PU zadarske, protiv roditelja neće biti podignuta kaznena prijava jer djeca nisu bila ugrožena.

Pročitajte i ovo Brojka raste iz godine u godinu Rekordna razina smrtnosti djece od vatrenog oružja u SAD-u: "Nikad nisam mislila da ću se brinuti o toliko djece s ranama od metaka"

"Dolaskom policije pred trgovački centar, razgovarali su sa svjedocima i djelatnicima Hitne medicinske pomoći koja je utvrdila da su djeca u dobrom zdravstvenom stanju i da im životi nisu ugroženi. Prikupljanjem obavijesti od svjedoka, saznali su da je prozor na lijevoj strani vozila bio dijelom otvoren i da su vrata bila zaključana.

Prema iskazu djeteta, s kojim se obavio obavijesni razgovor uz prisustvo psihologinje Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Zadru, dijete je reklo da su roditelji ostavili sva četvera vrata otvorena, a da je on zatvorio vrata zato što je smetalo automobilima koji su dolazili i koji su bili parkirani", rekla je Ljiljana Gašperov Dujmović, službenica za mladež u PU zadarskoj za RTL.

Pročitajte i ovo U Gorskom kotaru Isušeno jezero mami turiste: Ovakvi prizori vidljivi su samo jednom u 20 godina

"Da su okolnosti bile drugačije, sigurno bi roditelji bili počinitelji kaznenog djela zbog povrede djetetovih prava. Roditelj posvajatelj, skrbnik ili druga osoba koja grubo zanemaruje prava djeteta, odnosno ne brine se o njemu, ugrožava njegovo zdravlje, kažnjava se zatvorom do tri godine.

U slučaju teške tjelesne ozljede, odnosno povrede djetetovih prava, takve osobe mogu kazniti zavorom od jedne do osam godina. Ako je posljedica tragična onda je to zatvor od 3 do 15 godina", rekla je službenica za mladež.