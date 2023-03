Do sudara vojnih aviona došlo je nedaleko od Rima. Jedan pilot još je bio živ nakon pada, no onda je zrakoplov eksplodirao.

Dva vojna aviona sudarila su se u zraku iznad gradića Guidonije Montecelio, oko 35 km sjeveroistočno od Rima.

Jedna od letjelica nakon sudara odmah je pala na zemlju, na livadu, a drugi avion uspio je sletjeti izbjegavajući kuće, ali se zabio u parkirani automobil na ulici. Pilot je još bio živ, počeo je vikati, no avion je eksplodirao prije nego što su mu građani uspjeli pomoći, piše La Repubblica.

⚡️Two Italian Air Force Training Planes Collide Near #Rome - Both Pilots lost their lives. The 2nd Pilot crashed the plane into Residential area. pic.twitter.com/8Ufeo7FSi8

Za sada nema informacija da je bilo ozlijeđenih, a evakuirane su dvije stambene zgrade.

Četiri laka zrakoplova sudjelovala su u obuci, a dva su se u letu okrznula nakon čega su počeli padati.

Premijerka Giorgia Meloni izrazila je sućut obiteljima žrtava.

"Vijest o pogibiji dvojice pilota zračnih snaga u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u Guidoniji, blizu Rima, ispunjava nas tugom. U ime Vlade, izražavam najdublju sućut obiteljima i kolegama poginulih. Naše molitve idu njima."

#Italy 🇮🇹 Plane crash:

Two Sai Marchetti 208 ultralight military training aircraft collided in mid-air near Guidonia Montecelio in Rome. One plane crashed in the middle of a field and the other near a residential area. Both pilots died.



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/xCPkk0n6m0