Dramatičan četvrtak na nebu iznad Hrvatske. Putnički zrakoplov naglo je promijenio smjer i preko Kvarnera sletio u Veneciju.

Zrakoplov WizzAira na letu broj W67778 koji je letio iz njemačkog Dortmunda prema makedonskom Ohridu naglo je iznad naše zemlje promijenio smjer, javio je servis za praćenje letova Flightradar.

Pilot je kontroli leta poslao kod squawk 7700, koji označava hitnu situaciju, no zasad nije poznato što se točno dogodilo.

Kako je vidljivo na putanji njegova leta, zrakoplov je preletio preko hrvatskog zračnog prostora, prešao granicu s BiH, zatim se naglo okrenuo, vratio ponovno na naše nebo i preko Kvarnera sletio u zračnu luku pored Venecije.

Iz WizzAir zasad nema objašnjenje, a na Twitteru postoje objave tek da je zrakoplov sretno sletio.

