VIDEO Deseci mrtvih nakon što je obilan snijeg okovao dijelove zemlje: Na ulicama raspoređena i vojska

Vlasti navode da je snažna masa hladnog zraka uz obalu Japanskog mora donijela znatno više snijega nego što je uobičajeno.
Među poginulima je i 91-godišnja žena, pronađena ispod velike nakupine snijega ispred svoje kuće, a vjeruje se da ju je pogodio snijeg koji je pao s krova, javlja Euronews.
Prime Minister Takaichi called a snap election in the middle of winter, when northern and western Japan often experience heavy snowfall.
