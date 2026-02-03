VIDEO Deseci mrtvih nakon što je obilan snijeg okovao dijelove zemlje: Na ulicama raspoređena i vojska

Japan se suočava s posljedicama iznimno jakog snijega, koji se prema navodima vlasti u posljednja dva tjedna povezuje s najmanje 30 smrtnih slučajeva.

U prefekturi Aomori se stanovnici s mukom probijaju ulicama okruženima dubokim snježnim nanosima. U nekim udaljenim dijelovima Aomorija na tlu se nalazi i do 4.5 metra snijega.

NOW : After Russia, record breaking snow covers Japan. Aomori city records the highest snow accumulation, almost 69 inches, in 40 years pic.twitter.com/7m2BCVrlzH — Karthik Reddy (@bykarthikreddy) February 3, 2026

Vlasti navode da je snažna masa hladnog zraka uz obalu Japanskog mora donijela znatno više snijega nego što je uobičajeno.

Među poginulima je i 91-godišnja žena, pronađena ispod velike nakupine snijega ispred svoje kuće, a vjeruje se da ju je pogodio snijeg koji je pao s krova, javlja Euronews.

Prime Minister Takaichi called a snap election in the middle of winter, when northern and western Japan often experience heavy snowfall.

Posters are one of the few ways candidates can legally promote themselves, but some poster boards are buried in snow.pic.twitter.com/T6wVfd2KEl https://t.co/6ukrrVEwuy — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) February 3, 2026

Vlada je rasporedila vojne snage kako bi pomogle u raščišćavanju snijega i pružile pomoć starijim osobama koje žive same, dok su lokalne službe i dalje pod velikim opterećenjem.