Odredu čečenskih specijalnih snaga naređeno je da zarobi ili ubije određene ukrajinske dužnosnike.

Svaki čečenski vojnik je navodno dobio poseban popis s fotografijama i opisima ukrajinskih dužnosnika na njima putem Telegram aplikacije.

Na njemu su dužnosnici i sigurnosni službenici koje ruski Istražni odbor sumnjiči za zločine. Saznalo se za to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priznao da je "meta broj jedan", a njegova obitelj druga meta Putinovih ubojica.

''Odred smrti'' viđen je u ukrajinskoj šumi. Sudjelovali su u molitvenim ritualima uoči potencijalnih borbi. Navodno su dobili naredbu da ubiju one koje ne mogu privesti. Nagađa se da bi oni, koje je Moskva identificirala kao naciste, također bili na popisu progonjenih, prenosi Daily Mail.

Na jednom videu muškarac kaže da su tisuće dodatnih čečenskih vladinih snaga raspoređene u Ukrajinu, kao dio ruskih okupacijskih snaga.

Another video from Grozny, Chechnya sent to me by local source today. Thousands of additional Chechen government forces being deployed to Ukraine as part of Russia's occupation force. pic.twitter.com/4c8tJS1bqp