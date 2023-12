VIDEO Brzom reakcijom izvukli majku i sina (2) ispod automobila: ''Dječakovo lice već je bilo ljubičasto''

Auto je na parkiralištu kršćanske akademije Layton u američkoj saveznoj državi Utah pregazio ženu, njezinu trogodišnju kćer i dvogodišnjeg sina. Kći se uspjela osloboditi, ali majka i dječak ostali su zarobljeni ispod vozila.

Svećenik Chris Crowder rekao je da je čuo vrištanje, a više od 20 studenata potrčalo je da bi podigli automobil. Dok su ga držali u zraku, izvukao ih je Dominique Childress, koji je došao po svoju djecu, a kazao je da je dječakovo lice bilo ljubičasto, no još uvijek je disao.

Cijela akcija spašavanja snimljena je nadzornom kamerom.

Some high school students in Utah are being praised as heroes after their quick actions lifting a car saved a mother and her son.



Police say the mother and son became trapped when they were accidentally run over in a school parking lot. pic.twitter.com/AABjPvgRP6