VIDEO Biden se opet izgubio, "spašavala" ga talijanska premijerka: Pogledajte što je napravio tijekom susreta s Zelenskim

Američki predsjednik Joe Biden i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski su u četvrtak potpisali 10-godišnji bilateralni sigurnosni sporazum sa ciljem jačanja obrane Ukrajine od ruskih osvajača i približavanja Ukrajine članstvu u NATO-u.

Sporazum, potpisan na marginama summita G7 u Italiji, ima za cilj obvezati buduće američke administracije na potporu Ukrajini, čak i ako bivši predsjednik Donald Trump pobijedi na izborima u studenom, rekli su dužnosnici.

"Naš cilj je dugoročno ojačati ukrajinsku obranu i sposobnosti odvraćanja", rekao je Biden na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim.

Rekao je da je poruka G7 ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu: "Ne možete čekati da odustanemo. Ne možete nas podijeliti." Grupa bogatih nacija također je pristala na kredit od 50 milijardi dolara za Ukrajinu uz pomoć profita od zamrznute ruske imovine.

Pročitajte i ovo Nestala penzija Prevarantice obilaze zgrade i potkradaju starije ljude, a koriste i dijete: "Odmah su uhvatile kvaku, nisu ni zvonile"

Američko-ukrajinski sigurnosni sporazum okvir je za dugoročne napore da se pomogne u razvoju ukrajinskih zastarjelih oružanih snaga i služi kao korak ka konačnom članstvu Ukrajine u NATO-u, navodi se u tekstu.

Ukrajinski predsjednik nazvao je sporazum povijesnim, rekavši da je on most prema konačnom članstvu njegove zemlje u NATO-u. “Ovo je sporazum o sigurnosti, a time i o zaštiti ljudskih života”, rekao je.

Zelenski je dugo tražio članstvo u NATO-u, ali saveznici nisu uspjeli učiniti taj korak. Zapadni savez svaki napad pokrenut na jednu od svoje 32 članice smatra napadom na sve prema svojoj klauzuli Članak pet.

U slučaju oružanog napada ili prijetnje takvim protiv Ukrajine, najviši dužnosnici SAD-a i Ukrajine sastat će se u roku od 24 sata kako bi se posavjetovali o odgovoru i utvrdili koje su dodatne obrambene potrebe potrebne Ukrajini, stoji u sporazumu.

Pročitajte i ovo Tko je Stephen Bartulica? Povezan je sa svjetskim i domaćim ultrakonzervativcima koji promiču opasne ideje: Koga su to Hrvati poslali u Europarlament?

Prema sporazumu, Sjedinjene Države ponovno izražavaju svoju potporu ukrajinskoj obrani njezinog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, usred obnovljenog pritiska Rusije na istočnoj fronti Ukrajine.

#WATCH: President Joe Biden appears to to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in, Italian Prime Minister Giorgio Meloni was seen grabbing Biden to bring back to the group. pic.twitter.com/cqson2JNlj