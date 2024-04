"Doslovno ga se mora voditi okolo da se ne izgubi": Biden lunjao dvorištem Bijele kuće, a onda je napravio novi veliki gaf

Američki predsjednik Joe Biden ponovno je privukao pažnju javnosti i izazvao lavinu komentara zbog svog neobičnog ponašanja tijekom posjete japanskog premijera Fumija Kishide. Kritičari kažu kako je 81-godišnji američki predsjednik djelovao "ošamućeno, zbunjeno i dezorijentirano".

Korisnici društvenih mreža primijetili su da predsjednik promatra okolo "praznim" pogledom, a posebno su istaknuli njegov ukočen hod koji su opisali kao nestabilan.

"Doslovno ga se mora voditi okolo da se ne izgubi", jedan je od komentara na X-u.

"Nikada nisam vidio čovjeka da ovako hoda", komentirao je drugi korisnik društvene mreže X.

Pročitajte i ovo Lica s plakata Neki su se malo zaigrali pa ih je teško i prepoznati: "Mislila sam da je mojih godina"

Pročitajte i ovo Zabilježili nepravilnost Mostarski HDZ pozivao građane da se registriraju u njihovim prostorijama, Gong upozorio: "Obavijestili smo Povjerenstvo"

No, tu nije bio kraj ruganju američkom predsjedniku na društvenim mrežama. Biden je u srijedu rekao da bi birači trebali izabrati njega za predsjednika jer je on u "20. stoljeću". Ovim posljednjim gafom osigurao si je mnoštvo komentara, a video je ubrzo postao viralan, piše New York Post.

Naime, Peter Alexander, novinar NBC Newsa, zamolio je Bidena da objasni stav o pobačaju u Arizoni, gdje je vrhovni sud u utorak presudio da zakon iz 1864. koji zabranjuje pobačaj od trenutka začeća ostaje na snazi, uz samo malu iznimku da se spasi život majke.

"Elect me. I'm in the 20th Century." - Joe Biden



If this was your elderly parent or grandparent, you would pull them off the stage.



Not allow them to run for reelection of the most powerful country on Earth.



pic.twitter.com/3wtaasEmWh