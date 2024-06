Biden i Zelenski potpisali povijesni sporazum: Pogledajte što je dogovoreno

Američki predsjednik Joe Biden i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij su u četvrtak potpisali 10-godišnji bilateralni sigurnosni sporazum sa ciljem jačanja obrane Ukrajine od ruskih osvajača i približavanja Ukrajine članstvu u NATO-u.

Sporazum, potpisan na marginama summita G7 u Italiji, ima za cilj obvezati buduće američke administracije na potporu Ukrajini, čak i ako bivši predsjednik Donald Trump pobijedi na izborima u studenom, rekli su dužnosnici.

"Naš cilj je dugoročno ojačati ukrajinsku obranu i sposobnosti odvraćanja", rekao je Biden na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim.

Rekao je da je poruka G7 ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu "Ne možete čekati da odustanemo. Ne možete nas podijeliti." Grupa bogatih nacija također je pristala na kredit od 50 milijardi dolara za Ukrajinu uz pomoć profita od zamrznute ruske imovine. Američko-ukrajinski sigurnosni sporazum okvir je za dugoročne napore da se pomogne u razvoju ukrajinskih zastarjelih oružanih snaga i služi kao korak ka konačnom članstvu Ukrajine u NATO-u, navodi se u tekstu.

