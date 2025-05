Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je, komentirajući izjavu ministra demografije i iseljeništva Ivana Šipića kako nam djeca trebaju da bi ''imao tko nositi pušku na ramenu'', da je riječ o individualnoj izvedbi.

''Stvari se mijenjaju, a negdje se stvari vraćaju tamo gdje su i nekad bile, a to znači da je i proces ponovnog uvođenja neke vrste vojnog roka prisutan u nacrtima i razmišljanjima onih država koje su od toga bile odustale i zamrznule poput Hrvatske tako da to nije ništa izvan onoga što je trend, a kako to netko kaže je stvar individualne izvedbe'', rekao je ministar nakon sjednice Vlade.

Božinović je dodao da je riječ o ''narodnoj izjavi oko goruće teme na svim svjetskim i europskim forumima zbog rata u Ukrajini, ali i novih vjetrova koji su zapuhali iz smjera Sjedinjenih Država''.

Dodao je i da je Europa shvatila da ako želi igrati jaču ulogu na međunarodnoj sceni mora postati faktor kada su u pitanju obrana i sigurnost.

''Postoji staro pravilo da je diplomacija jača ako iza nje stoji respektabilna oružana sila. Činjenica je da proces naoružavanja u Europi krenuo i da su izdvajaju ogromna sredstva. Novi njemački kancelar Friedrich Merz jasno je naznačio da će Njemačka biti najjača vojna sila u Europi, a to je izjava koju nismo mogli zamisliti do prije kratkog vremena'', kazao je.

Davor Božinović Foto: Damir Krajac/Cropix

Ministar se osvrnuo i na pronalazak dva tijela kod Umaga u srijedu, a sumnja se da je riječ o ženi koja je ubijena te muškarcu koji je nakon ubojstva počinio samoubojstvo. Precizirao je da su tijela pronađena s prostrijelnim ranama, s time da je žena pronađena u automobilu, a muškarac nekoliko stotina metara dalje.

''Po svemu sudeći i u posljednjem slučaju je riječ o femicidu i zbog toga što imamo informaciju da su te dvije osobe bile u bračnoj zajednici'', kazao je dodajući kako su u tijeku izvidi policije i tužiteljstva.

Božinović je kazao da je ove godine zabilježeno osam ubojstva žena, od čega su četiri slučaja okarakterizirana kao femicidi.

''Kada govorimo o izmjenama zakona vezano uz femicid, intencija je preventivno djelovanje svih institucija, uključujući policiju i centre za socijalni rad. Moraju se slati vrlo jasne poruke o neprihvatljivosti bilo koje vrste nasilja u društvu, a pogotovo nasilja koje može dovesti do tragičnih posljedica. To je fenomen s kojim se nosi ne samo Hrvatska, već i druge zemlje'', dodao je.