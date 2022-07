Američki predsjednik Joe Biden, koji je u srijedu stigao u posjet Izraelu, zapitao se netom po izlasku iz predsjedničkog zrakoplova Air Force One "što sada radim?", da bi potom napravio još jedan, ozbiljniji gaf govoreći o holokaustu, zamijenivši riječi "čast" (honour) i "užas" (horror), prenijeli su američki mediji.

Gaf se poput šumskog požara proširio društvenim mrežama, ponovo potaknuvši pitanje njegova mentalnog zdravlja.

"U Izraelu sam kako bih odao počast za šest milijuna židovskih života, ukradenih u genocidu, i da nastavim, ono što moramo raditi svakog, svakog dana, da nastavimo da svjedočimo i održimo na životu istinu i čast (honour) holokausta... užas (horror) holokausta", rekao je Biden.

Biden je ispravio grešku, ali je teško pročitao govor i mučio se s izgovaranjem naziva Memorijalnog centra holokausta Yad Vashem u Jeruzalemu.

Joe Biden arrives in Tel Aviv, and promptly says he wants to “keep alive the honor of the Holocaust” before correcting himself. pic.twitter.com/JZ22wOAIUV